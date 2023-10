Sanabria, sputo verso Messi: è bufera in Argentina!

Episodio da polemica durante la partita tra Argentina e Paraguay nelle qualificazioni sudamericane al prossimo Mondiale . Protagonisti l'attaccante del Torino Antonio Sanabria - entrato in campo a venti minuti dalla fine al posto di Adam Bareiro - e Lionel Messi. Le telecamere hanno pizzicato l'argentino parlare in maniera dura con l'avversario, che poi piazza uno sputo in direzione della Pulce non appena questi si gira di spalle. Le immagini hanno fatto grande scalpore e sono diventate virali sui social network.

Le parole di Sanabria e Messi

A fine partita, hanno parlato i due protagonisti dell'episodio. "Ho visto le immagini, sembra che io sputi su Messi, ma non è così, lui era lontano, e non c’è nemmeno stata una lite. Sono cose di campo" ha dichiarato Sanabria. Sebbene in quel momento non se ne fosse accorto, una volta finita la partita Messi ha commentato alla stampa argentina: "La verità è che non l'ho visto, lì nello spogliatoio mi hanno detto che uno di loro mi aveva sputato addosso. La verità è che non so nemmeno chi sia questo ragazzo. Non voglio nemmeno dargli importanza".