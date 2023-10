Zaniolo, la nota dell’Aston Villa sul caso scommesse

L' Aston Villa ha voluto fare chiarezza per quanto riguarda la situazione di Nicolò Zaniolo , coinvolto nel caso scommesse insieme a Sandro Tonali e Nicolò Fagioli . Il club inglese, a cui l'azzurro si è legato nel corso dell'ultima sessione di mercato, ha rilasciato un comunicato ufficiale sulla questione: "Zaniolo è in contatto con la Figc e le autorità preposte all'indagine sulla presunta attività legata a scommesse illegali. Il giocatore ha incontrato anche i dirigenti del club. Zaniolo si sta allenando normalmente con la prima squadra ed è a disposizione in vista della gara di domenica contro il West Ham. Nessun altro commento sarà fatto dal club durante il procedimento in corso".

Zaniolo, la situazione

Mercoledì il giocatore ex Roma si era confrontato con i suoi legali per fissare una data in cui poter essere ascoltato dalla Procura di Torino. Il giocatore, in ogni caso, ha sostenuto di aver scommesso su siti illegali ma mai su eventi calcistici, bensì solamente su giochi come poker e blackjack. Se quanto dichiarato dal giocatore fosse confermato, l'azione sarebbe punibile solamente per via penale e non dalla giustizia sportiva.