Tonali, patteggiamento in arrivo per il caso scommesse: ora tocca a Chinè

È andato in scena oggi a Roma l'incontro tra i legali di Sandro Tonali e il procuratore federale Giuseppe Chiné. Le parti stanno lavorando all'accordo per un patteggiamento per il caso scommesse in stile Nicolò Fagioli e c'è fiducia che possa arrivare presto la fumata bianca, già entro la settimana. Le modalità sarebbero simili a quelle che hanno portato al patteggiamento del centrocampista bianconero e quindi con una squalifica di campo, accompagnata da pene accessorie e un percorso rieducativo e di testimonial per sensibilizzare giovani e calciatori sul tema del betting.