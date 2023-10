Scommesse, Zaniolo adotta un’altra strategia: la differenza con Fagioli e Tonali

All’indomani della trionfale trasferta europea in casa degli olandesi dell’Az e a due giorni dall’impegno casalingo con il Luton in Premier League, Nicolò Zaniolo nella giornata di ieri si è presentato davanti alla Procura a Torino . Dove ha confermato la propria linea difensiva in merito al caso scommesse che da alcune settimane lo vede coinvolto in prima persona. In un’aula del Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia”, infatti, il fantasista dell’Aston Villa ha ribadito di aver scommesso, sì, ma soltanto a poker e a blackjack. Non sul calcio, dunque, versione che – se confermata – alleggerirebbe molto la sua posizione nell’alveo della giustizia sportiva.

Cosa ha detto Zaniolo

L’ex giocatore della Roma, indagato al pari dei suoi colleghi Sandro Tonali e Nicolò Fagioli per esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, è stato così l’ultimo in ordine di tempo a presentarsi presso il Tribunale di Torino per esporre la propria versione dei fatti. E, a differenza dei due colleghi di Newcastle e Juventus rispettivamente che hanno ammesso davanti agli inquirenti e alla Procura Federale presieduta da Giuseppe Chinè di aver scommesso sul pallone, arrivando poi a un patteggiamento per determinare la sanzione in seno alla Figc, Zaniolo ha adottato un’altra strategia. Negando, appunto, di aver mai effettuato puntate relative a partite di calcio. Una tesi, la sua, emersa fin dalle ore successive alla sua iscrizione nel registro degli indagati, confermata nelle successive settimane e ora ribadita anche davanti alla pm Manuela Perrotta che, insieme agli investigatori della squadra mobile torinese, indaga da mesi su un giro di scommesse su piattaforme online illecite. Secondo il quadro emerso fino a questo momento, dunque, in ambito calcistico il giocatore dell’Aston Villa non rischierebbe nulla, mentre a livello penale se la dovrebbe cavare con una multa.