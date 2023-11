Il coraggio di Grosso che conquista la Francia

Venerdì è già tornato in campo, per dirigere di persona l'allenamento dell'Olympique Lyonnais. Prima che iniziasse la seduta, ha anche palleggiato con alcuni giocatori. Il portiere Anthony LOpes ha raccontato: "Non dimenticherò mai la sua maschera di sangue, eravamo tutti sotto choc. Ma Fabio è forte. E sta già pensando alla partita che verrà". Cinque giorni dopo avere rischiato di perdere un occhio a Marsiglia, a causa dei criminali che hanno assaltato il bus dell'OL, Grosso ha ripreso fisicamente la guida della sua squadra. Domani, al Groupama Stadium, riceverà il Metz. Il confronto è già uno spareggio salvezza: il Lione è ultimo con 3 punti in 9 gare; il Metz è terz'ultimo con 9 punti in 10 incontri. Questa, però, è la cosa meno importante. Conta solo che il campione del mondo si stia riprendendo, anche se quei 15 punti sull'arcata sopracciliare sinistra resteranno a lungo il segno della follia di "una giornata molto triste per lo sport. Non si può mettere in pericolo la vita delle persone per una partita di calcio: sul nostro pullman viaggiavano quaranta persone, anche altri potevano essere feriti e, dietro di noi, c'erano le auto dei nostri tifosi. Tutto questo non deve più accadere. Spero si intervenga, perché io non sarei potuto essere qui a raccontarvi ciò che è successo. Adesso, se in campo mostreremo la stessa coesione che si respirava domenica sera nello spogliatoio di Marsiglia, saremo capaci di vincere con il Metz".