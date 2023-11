Grosso ferito, Gattuso lo chiama e svela: "Solo pochi centimetri e..."

Nel corso della conferenza stampa odierna, all'antivigilia di Marsiglia-Lilla, il tecnico dell'OM Gennaro Gattuso è tornato a parlare di quanto accaduto al suo ex compagno di squadra ed attuale allenatore del Lione Fabio Grosso prima del match del "Velodrome": "Ci siamo chiamati in video il giorno dopo. Non ho parlato molto con lui subito dopo la partita. Il giorno successivo abbiamo avuto l'opportunità di parlare a lungo. Mi dispiace davvero per lui, ma mi sarebbe dispiaciuto per chiunque".