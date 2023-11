Holly e Benji: i calciatori reali che hanno ispirato la serie

Holly e Benji - Due fuoriclasse è un anime televisivo che in tanti ricorderanno, poiché incentrato proprio sul calcio. Tratto dal manga "Capitan Tsubasa" di Yoichi Takahashi del 1981, ha registrato un grande successo in televisione, ispirando al contempo generazioni di giovani, giocatori e tiforsi. Tra le curiosità legate al cartoon giapponese, c'è quella, che in tanti non sanno, riguardante il fatto che molti dei suoi personaggi sono stati ispirati a calciatori esistenti.

Oliver Hutton Il personaggio di Oliver Hutton (nome originale Tsubasa Ozora), detto Holly (il bravo ragazzo con la passione calcistica e dal talento innato) nel corso della serie gioca nella New Team (Nankatsu), nel San Paolo e nel Barcellona. In tanti ritengono che tale figura sia stata ispirata dal celebre calciatore giapponese Kazuyoshi Miura, il giocatore più anziano in attività nella storia del calcio professionistico, che ha giocato in Brasile.

Roberto Sedinho è Socrates L'allenatore di Holly è invece un ex numero 10 della nazionale brasiliana, che per primo ha intuito il grande talento di Oliver. Anche lui, fa parte della serie sin dall'esordio. In tanti ritengono che il suo personaggio sia legato alla figura di Socrates, icona del calcio brasiliano, nazionale verdeoro, che tra il 1974 e il 1989 ha militato nel Botafogo, nel Corinthians, nella Fiorentina, nel Flamengo e nel Santos.