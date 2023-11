Zidane, la foto è misteriosa, ma il tatuaggio è un indizio: lo riconoscete?

Zinedine Zidane confonde i tifosi. L'ex leggenda della Juventus ( presente all'evento Together per onorare la Vecchia Signora ) ha postato una foto enigmatica tramite il suo profilo Instagram . Nella foto pubblicata da Zizou, che non allena dal 2021 quando lasciò il Real Madrid per la seconda volta, si può notare il francese seduto su una poltrona sullo sfondo mentre parla con qualcuno.

Zidane, la foto misteriosa su Instagram

In primo piano, invece, si vede un pallone che viene controllato con il piede sinistro da qualcuno. Anche se non si vede in faccia, i tatuaggi non lasciano nessun dubbio: si tratta chiaramente di Leo Messi, campione del Mondo con l'Argentina proprio contro la Francia di Zinedine in finale. L'immagine è diventata subito virale facendo il giro di tutti i social, con gli appassionati che cercano di capire il senso di un incontro tra le due leggende del calcio. L'ultimo incontro documentato tra i due, in ogni caso, risale al 28 settembre quando Zidane andò ad osservare la 'Pulce' dal vivo con l'Inter Miami.

Lo scambio di maglia

In un video pubblicato su Twitter dall'Adidas, si vedono le due leggende scambiarsi le maglie delle rispettive nazionali con cui hanno vinto il Mondiale. Su entrambe le casacche, sia Messi che Zidane lasciano il loro autografo con una dedica. Dopo lo scambio ripreso dalle telecamere, arrivano anche i complimenti verso l'Adidas "per aver svolto un grande lavoro" nella creazione delle divise.