Zidane: “Io come Conte. Quant’è bello stare con la famiglia Juve”

Zidane e il suo futuro

Zidane, 212 partite in bianconero fra il 1996 e il 2001, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha intrapreso una nuova avventura da allenatore vincendo anche tre Champions League consecutive con il Real Madrid. Il classe 1972 è pero, adesso, senza una squadra. "Panchina? Per adesso niente, mi godo la famiglia come Conte - ha dichiarato in proposito Zizou -. Poi si vedrà più avanti. Fino a quando sono allenatore si parlerà sempre, poi vediamo".