Zidane entra, Vlahovic si alza in piedi: il tributo Juve alla leggenda

"Game recognizes game" dicono gli inglesi. Tradotto: i giocatori forti si riconoscono tra di loro. Si potrebbe riassumere così il grande applauso tributato da Dusan Vlahovic a Zinedine Zidane durante il "Together, a Black & White show" . La leggenda francese bianconera è entrata in campo ed è subito scattata l'ovazione di tutto il pubblico e dei giocatori di Allegri presenti, in particolare dell'attuale numero 9 della Juventus .

Zidane e le altre Legends bianconere

Zidane è solo uno dei tanti ex campioni bianconeri che si sono rimessi gli scarpini ai piedi per l'evento del Pala Alpitour che celebra i 100 anni della presidenza Agnelli. Una partita di calcio a 7 davvero speciale tra Legends juventine in cui il francese, 212 partite giocate in bianconero tra il 1996 e il 2001, è schierato nella squadra 'White' insieme a Peruzzi, Torricelli, Iuliano, Conte, Matri, Montero, Barzagli, Marchisio contro i 'Black' di Storari, Carrera, Di Livio, Pepe, Ravanelli, Ferrara, Evra, Mandzukic, Davids e Del Piero.