Together, il maxi evento Juve: programma della serata e protagonisti

Tutta la storia della Juventus in un evento indimenticabile per i tifosi e non solo: " Together, a Black & White Show ". È quanto accadrà il 10 ottobre al Pala Alpitour di Torino , con il club bianconero che ha organizzato una serata in cui l'amore per la Vecchia Signora farà da protagonista. L'anno del centenario della famiglia Agnelli verrà dunque festeggiato con i sostenitori della squadra e con chi ha contribuito a farne la storia.

Juve, da Del Piero a Conte: i campioni presenti

L'evento è stato organizzato in collaborazione con Live Nation e vedrà diversi momenti emozionanti per poi culminare in una grande partita di calcio a sette tra diverse leggende della Juventus. I campioni che scenderanno in campo sono tantissimi: Del Piero, Zidane, Mandzukic, Barzagli, Peruzzi, Storari, Paulo Sousa, Torricelli, Platini, Marchisio, Montero, Conte, Ravanelli, Matri e Pepe sono solo alcuni dei nomi protagonisti. Tutto questo ma non solo, in quanto la serata sarà anche un'occasione per sottolineare la collaborazione con "Save The Children" lanciando il progetto "Juventus per le famiglie". Anche il pubblico avrà l'opportunità di contribuire.