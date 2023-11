Tragedia in Albania: l'ex nazionale ghanese muore in campo a 28 anni

Tragedia in Albania: è morto Raphael Dwamena, calciatore ghanese di 28 anni dell'Egnatia, nel corso della partita di campionato contro il Partizani. Il giocatore si è accasciato a terra in seguito a un malore al 25' del primo tempo. Subito i compagni di squadra e gli avversari hanno richiamato l'attenzione degli addetti ai lavori. Nonostante il pronto intervento e il trasporto in ospedale, il calciatore non è riuscito a sopravvivere. Nel 2021 aveva già avuto un collasso in campo in Coppa d'Austria quando indossava la maglia del Blau-Weiss Linz.