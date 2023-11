Dwamena morto in campo: un anno fa si era fatto togliere il defibrillatore!

La terribile notizia arrivata dall'Albania sulla morte in campo di Raphael Dwamena ha scosso il mondo del calcio. L'ex Saragozza e Levante è morto durante la partita del campionato albanese tra la sua squadra, l'Egnatia, e il Partizan. Il ghanese è crollato sul terreno di gioco e poi sarebbe morto in ospedale dopo un tentativo di rianimazione sul campo. L'attaccante aveva sofferto di attacchi cardiaci già in passato: i media locali, infatti, riportano che per Dwamena si sarebbe trattato del terzo malore in campo, dopo quelli con la maglia del Linz in Austria e in Spagna con il Saragozza.