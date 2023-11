Girelli, Zola, Altobelli, Pellegrini nella Hall of Fame del calcio italiano

FIRENZE - È il giorno della premiazione della Hall Of fame (riconoscimento istituito nel 2011 da Fondazione Museo del Calcio e Figc) con tanti gli ospiti importanti del calcio italiano presenti a Coverciano per l'edizione 2023. Gianfranco Zola , Alessandro Altobelli e Cristiana Girelli , ma anche l'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini e il giovane arbitro toscano Luca Martelli sono tra i premiati dell'edizione 2023. Riconoscimenti alla memoria sono stati consegnati ai familiari di altre grandi figure, in ruoli ed epoche differenti, come Sinisa Mihajlovic , Erno Egri Erbstein e Mario Sconcerti .

Spalletti, tra la Nazionale e Totti

Tra gli ospiti presenti non poteva mancare il Ct della Nazionale Luciano Spalletti che ha parlato della sifda dei suoi ragazzi: "Fondamentale sapere che tutto questo lo facciamo per l'Italia, ognuno di noi non sarà niente finché penserà di farlo per se stesso, se invece si pensa di farlo per la patria diventerà una forza superiore. Bisogna essere disposti a tutto quando si fa qualcosa per l'Italia - aggiunge - Ho a che fare con persone responsabili, generose, che hanno voglia di costruire un gruppo che dia supporto alle situazioni che incontriamo in campo. Noi dobbiamo riuscire a mettere anche questo per diventare una squadra top. Noi abbiamo fatto bene diverse cose contro l'Inghilterra, qualcosa di buono dobbiamo portarcelo per fare meglio in futuro".

Sull'incontro con Totti: "Se ci sarà la pace con Francesco al Bambin Gesù? "Spero di sì, almeno porremo fine a questa fiction. Perché poi è proseguita anche quando non è stato girato niente e se mi avessero sentito avrei contribuito anche io a mettere qualche pezzettino di quella storia, che conoscevo anche io, ma non mi hanno fatto intervenire. Ma se sono qui a fare il ct molto è merito di Francesco che mi ha messo a disposizione tutta la sua qualità e la sua bravura. Alla fine si ricompone sempre tutto. Visto il rapporto che c'era si completerà quello che c'era stato tra noi".