Il Napoli esonera Garcia? Fiorello imita De Laurentiis: "Rudi, ti ho regalato un trolley..."

TORINO - Fiorello ne ha per tutti. In diretta dal 'glass' del Foro Italico per la nuova puntata di 'VivaRai2!', lo showman ha suonato la sveglia alla sua maniera, con la consueta dose di buonumore e un'improbabile rassegna stampa. Da grande appassionato di calcio, non poteva esimersi dal commentare il caso Rudi Garcia a Napoli. «Si parla di Rudi Garcia perché pare ci siano problemi con il Napoli. Si parla infatti di esonero. Ma chi siamo noi per parlare di questo?», ha aperto Fiorello, che quindi ha introdotto direttamente Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo. Naturalmente, 'intervenuto' attraverso una sua imitazione.