Mercato Juve, Khephren Thuram convocato dalla Francia: garantisce Deschamps

PARIGI (Francia) - Un altro Thuram a disposizione di Didier Deschamps . Oltre all'attaccante dell'Inter, Marcus, infatti, il commissario tecnico della Francia ha convocato Khephren Thuram , figlio di Lilian e fratello del giocatore nerazzurro. Il mediano del Nizza di mister Farioli prenderà il posto di Eduardo Camavinga (Real Madrid), indisponibile per le gare contro Gibilterra e Grecia causa infortunio al ginocchio subito in allenamento. I transalpini sono primi imbattuti (6 vittorie su 6) nel Gruppo B e già qualificati ad Euro 2024.

Thuram, obiettivo Juventus

Il nome di Khephren Thuram è tra i più presenti in ambito mercato. Il francese infatti è sul taccuino di molti top club europei e tra questi c'è anche la Juventus. I bianconeri stanno lavorando per rinforzare il centrocampo dopo le defezioni di Pogba e Fagioli (fresco di rinnovo di contratto) oltre ai recenti infortuni d Manuel Locatelli e Fabio Miretti. Thuram è il profilo ideale per Massimiliano Allegri: centrocampista moderno, fisico, ottimo nel ruolo di mediano in un centrocampo a due e molto bravo nel rompere le linee di gioco.