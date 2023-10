Thuram-Juve: perché Khéphren è in pole. E un jolly può essere la chiave...

Caso Fagioli, la Juventus non rischia

Giuntoli e la passione per Thuram

Scenario possibile, visto che il classe 2001 del Nizza, al momento, è in cima alla hit parade di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna come possibile nuovo rinforzo in mezzo al campo. Tra l’altro il dt juventino ha una passione per Thuram junior da tempi non sospetti. Un anno fa di questi tempi - quando era al Napoli - aveva già messo gli occhi sul centrocampista francese. Approcci che poi non erano, però, sfociati in una trattativa vera e propria. L’interesse in questi mesi non è mai scemato. Giuntoli, infatti, non ha perso di vista la crescita e il percorso di Khéphren Thuram. Un monitoraggio e una passione che partono appunto da lontano e possono nelle prossime settimane entrare finalmente nel vivo. Lavori in corso e dialoghi pronti a scattare, anche se non sarà affatto facile strappare Khéphren al Nizza, attualmente secondo in classifica in Ligue1 e in lizza per la qualificazione alla Champions League. Un magic moment che i rossoneri non vorrebbero rischiare di interrompere, cedendo uno dei top player e leader della squadra.