Mondiali U17, tutti gli accoppiamenti per gli ottavi di finale

Terza giornata per i gironi E ed F del Mondiale U17 . Dopo gli emozionanti risultati di ieri, ultimi verdetti per i raggruppamenti: dalla prossima settimana, infatti, si procederà con gli ottavi di finale della competizione. Nell'ultimo giorno dedicati ai gironi accedono alla fase eliminatoria Germania e Messico , che hanno rispettivamente battuto Venezuela (comunque qualificata da terza) e Nuova Zelanda . La Francia termina a punteggio pieno battendo gli Usa : sconfitta dal sapore dolce per gli Stati Uniti, che erano già qualificati matematicamente agli ottavi. Invece è 2-1 per il Burkina Faso contro la Corea del Sud , entrambe out.

Mondiali U17, le qualificate dei gironi E ed F

All'interno del girone E erano già note le squadre approdate agli ottavi di finale. Francia e Usa, infatti, si sono sfidate esclusivamente per capire chi sarebbe arrivata prima e chi seconda. Nello scontro diretto trionfano i transalpini per 3-0: nella prima frazione la rete di Tincres, poi Les Bleus dilagano nel finale ancora con Tincres oltre che con il sigillo di Meupiyou. Termina 2-1 la sfida tra Burkina Faso e Corea del Sud: entrambe le compagini stoppano qui il loro percorso nella competizione. Nel girone F netto 3-0 della Germania contro il Venezuela. A decidere la sfida in favore dei tedeschi le reti di Ramsak (doppietta per lui) e Moreira. La squadra del ct Wuck termina così al primo posto del raggruppamento. Ko dolce per i venezuelani, che nonostante il terzo posto si qualificano comunque. Con il 4-0 rifilato alla Nuova Zelanda, il Messico sale a 4 punti, proprio come il Venezuela, qualificandosi da seconda agli ottavi grazie alla migliore differenza reti. Con le ultime gare dei gironi concluse, sono ufficiali gli accoppiamenti per la fase ad eliminazione diretta...