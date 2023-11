Salah, aggressione scampata durante Sierra Leone-Egitto: cosa è successo

Paura in campo per Mohamed Salah . Un brutto episodio è avvenuto nella giornata di ieri durante il match valido per la qualificazione ai Mondiali del 2026 disputato dall' Egitto contro Sierra Leone . L'attaccante del Liverpool è stato vittima di un'invasione sul terreno di gioco da parte di alcuni tifosi della squadra avversaria.

Salah, cosa è successo

Sei spettatori hanno scavalcato e sono entrati in campo, con due di loro che hanno provato ad attaccare l'ex Roma e Fiorentina. Uno di loro è entrato in campo per cercare di abbassare i pantaloni al giocatore. A cercare di placare la situazione proteggendo Salah ci hanno pensato i suoi compagni di squadra, evitando che rimanesse ferito. La sicurezza ha raggiunto i due aggressori mentre gli altri quattro sono riusciti a scappare via. La sfida si è poi chiusa con il risultato finale di 2-0 per l'Egitto, con due espulsi per Sierra Leone.