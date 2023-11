Mondiali U17: Brasile ai quarti con super Estevao, Guiu trascina la Spagna

Mondiali U17, Brasile e Spagna ai quarti

A sbloccare la sfida tutta sudamericana tra Brasile ed Ecuador ci ha pensato Estevao, stellina del Palmeiras e già sui taccuini dei principali top club. Il classe 2007, dopo esser entrato in area, incrocia di sinistro non lasciando scampo al portiere. Proprio nei minuti di recupero della prima frazione l'Ecuador riesce a pareggiare con Bermudez, ma nella ripresa è ancora Estevao a riportare avanti il Brasile con un calcio di punizione dal limite deviato in maniera provvidenziale. A fissare il risultato sull'1-3 per la Seleçao ci ha pensato Luighi in tap-in al 90'. Ai quarti di finale i verdeoro affronteranno la vincente di Argentina-Venezuela.

Alla fase successiva accede anche la Spagna, imponendosi per 2-1 sul Giappone. Furie rosse avanti dopo appena 9' con Junyent, ma i nipponici tengono botta e prima della fine del primo tempo riescono a pareggiare i conti con Nawata. La sfida è equilibrata, con il risultato che potrebbe pendere da un lato come dall'altro, ma alla fine è la Spagna a trionfare: a 15' dalla fine ci pensa il solito Guiu ad andare in gol. Il talento classe 2006 del Barcellona viene lanciato in profondità ancora da Junyent (altra stellina del settore giovanile blaugrana) e a tu per tu col portiere non sbaglia, trafiggendolo sul primo palo col piattone destro. La Spagna ai quarti di finale se la vedrà contro chi passerà il turno tra Germania e Stati Uniti.