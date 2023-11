Repubblica Ceca vola a Euro 2024 ma ct Silhavy si dimette: cosa è successo

Sono state ore frenetiche e controverse in casa Repubblica Ceca , un turbinio di emozioni da dover decifrare ed elaborare. La nazionale, guidata da Jaroslav Silhavy , ha ottenuto il pass per Euro 2024 : decisiva la vittoria per 3-0 sulla Moldavia . Ma l'entusiasmo per la qualificazione ai prossimi campionati europei è stato decisamente offuscato dalla notizia delle dimissioni da parte del commissario tecnico.

Rep. Ceca a Euro 2024, ma Silhavy si dimette

Appena terminata la gara con la Moldavia, Silhavy a rassegnato le proprio dimissioni da ct della Repubblica Ceca. Una notizia apparentemente inaspettata, dietro la quale c'è però una motivazione ben precisa. "Adesso siamo felici, ma già prima di giocare questa partita avevo stabilito che non avremmo continuato insieme" ha dichiarato Silhavy nel post gara alla tv pubblica ceca. Non sono un percorso non propriamente esaltante alle qualificazioni (secondo posto nel girone E dietro l'Albania, 4 vittorie totali in 8 gare), ma anche il caso che ha coinvolto tre calciatori cechi due giorni prima del match decisivo contro la Moldavia avrebbe inciso. Jakub Brabec, Jan Kuchta e Vladimir Coufal, infatti, sono stati esclusi per aver trascorso l'ultimo sabato sera, a 48 ore di distanza dall'incontro decisivo per Euro 2024, in una discoteca di Olomuc. Un clima dunque tutt'altro che sereno, che non ha ostacolato la qualificazione ma che ha evidentemente incrinato il rapporto in maniera definitiva tra Silhavy e l'ambiente. Il 62enne ricopriva il ruolo di ct della Repubblica Ceca dal 2018.