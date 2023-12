Comandante Emanuela, hai fatto ciò che hai scritto

"In questi giorni abbiamo ricevuto molti messaggi. Davvero moltissimi. E, in tanti, ci hanno scritto che non ci sono parole di fronte alla scomparsa di mia figlia. Invece, qui, le parole sono bene accette per riferirsi alla tua gentilezza, al tuo spirito innovativo, alla tua voglia di fare. Manu, avevi creato un mondo di affetto e un tesoro di stima, avevi un piglio da comandante e i comandanti sanno sempre che cosa devono fare". Milano, Basilica di Sant'Eustorgio, nei pressi di Porta Ticinese, funerali di Emanuela Perinetti, spentasi a 34 anni in seguito all'aggravarsi dell'anoressia, pioniera del marketing digitale, una vita straordinariamente ricca di valori umani e professionali, la grande passione per lo sport trasmessale dal padre Giorgio Perinetti, uno dei migliori dirigenti del nostro mondo. Nulla può toccare il cuore più di un padre che, nella chiesa gremita, trova la forza di pronunciare queste parole, lo sguardo rivolto al feretro della figlia: "Non sapremo mai le ombre che hanno creato un disagio così grande che non abbiamo saputo e potuto contrastare". Fra i banchi, l'ascoltano molti uomini di calcio come Conte, Maldini, Marotta, Mario Beretta, Moggi, i volti impietriti dalla commozione. Allo stesso modo, gli occhi diventano lucidi quando sull'altare sale Chiara, la sorella di Emanuela: "Ti chiedo scusa per non aver capito sempre che il modo giusto di starti vicino era quello degli ultimi tempi. Voglio anche dirti grazie perché senza di te, oggi non sarei me. Mi hai insegnato l'ambizione e la determinazione e ti dico grazie perché, anche oggi, mi lasci con qualcosa: questa rete di protezione di persone fantastiche per cui puoi star tranquilla che il freddo di dicembre non mi farà sentire sola".