Kane e i due difensori più forti affrontati in carriera: c'è un ex Juve

Uno dei migliori attaccanti in circolazione, eppure avversari difficili nella sua strada ne ha incontrati eccome. Harry Kane, passato in estate al Bayern Monaco, è diventato subito un pilastro della squadra di Tuchel, con numeri incredibili: 4 gol in 5 partite di Champions, ma soprattutto 18 gol in appena 12 apparizioni in Bundesliga. Non sempre, però, segnare è stata impresa facile per l'attaccante inglese.