Chiellini rivince la Western Conference: Los Angeles ancora in finale di MLS

Un'altra stagione e un altro trofeo: la bacheca di Chiellini continua ad allargarsi anche in America. L'ex capitano e leggenda della Juventus ha vinto per il secondo anno di fila la Western Conference con il Los Angeles , battendo nella finale dei playoff gli Houston Dynamo per 2-0 grazie ai gol di Hollingshead e l'autorete di Escobar. Ora affronteranno i Columbus Crew , detentori della Eastern Conference , per contendersi la Mls Cup , conquistata sempre dal giocatore italiano nella passata stagione.

Mls, Chiellini festeggia la Western Conference

C'è chi ci mette un po' di tempo per ambientarsi in un nuovo campionato e chi invece gioca come se fosse stato sempre lì, come Chiellini. La differenza che distingue i campioni dai giocatori normali. Un vero punto di riferimento per i compagni e per tutti i giovani pronti a crescere con le spalle coperte. L'ex Juve è atterrato in America e l'ha subito fatta sua: personalità, esperienza e tanta voglia di continuare a divertirsi. Il segreto per continuare a giocare a calcio e lottare per un titolo come se fosse il primo della carriera. L'esultanza del difensore a fine partita con il trofeo e il megafono in mano è la fotografia perfetta. "Campioni della West 2023! Due di fila! E non vogliamo fermarci..." - ha scritto sui social. E il prossimo passo è la finale per la Mls Cup.