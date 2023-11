Del Piero e Chiellini, leggende Juve a Los Angeles: "Foto iconica"

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Due leggende bianconere a Los Angeles cosa ci fanno? Alessandro Del Piero e Giorgio Chiellini si ritrovano nella città degli angeli e sorridono ripensando a quante battaglia vissute insieme con la maglia della Juventus cucita addosso. Due capitani, due simboli per tutti i tifosi della Vecchia Signora che hanno fatto impazzire i social facendosi ritrarre in uno scatto all'interno del ristorante di Del Piero nella città americana. Per quale occasione? Il compleanno del capitano!

La foto tra Del Piero e Chiellini

Pur essendo nato il 9 di novembre, Del Piero ha utilizzato questo weekend per andare a festeggiare negli Stati Uniti. All'interno del suo "N10", l'ex capitano bianconero ha chiamato a raccolta i tanti amici d'oltreoceano (tra i quali Chiellini che milita nel Los Angeles FC in Mls) per condividere il traguardo dei 49 anni. Le immagini della serata sono state riprese dal profilo social del ristorante di Del Piero e in una delle ultime stories l'immagine che ha scaldato tutto il popolo bianconero. Del Piero e Chiellini abbracciati in un grande sorriso con la descrizione della foto che recita: "Foto iconica scattata qui a Los Angeles". Un vero e proprio quadro di idendità bianconera.

