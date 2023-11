Chiesa e la challenge Juve: "Padoin! Quando stava al Cagliari..."

Federico Chiesa si trova attualmente in gruppo con l'Italia per dare il meglio nelle prossime sfide valide per la qualificazione agli Europei del 2024. Il talento bianconero, in ogni caso, vuole farsi trovare pronto anche per il rientro in campo con la Juventus che il 26 novembre sarà impegnata nel big match contro l'Inter. Intanto, il club bianconero ha voluto postare sul proprio profilo Instagram uno spezzone di una challenge con il numero 7: il gioco consiste nell'indovinare il giocatore (o ex giocatore) della Juventus nascosto solo leggendo le squadre in cui ha militato. Si inizia con Chiellini, individuato subito da Chiesa: "Un grandissimo capitano che mi ha aiutato tanto nella crescita. È una leggenda".