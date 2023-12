Barella, omaggio al capitano Chiellini: "Re Giorgio, Leggenda"

L'omaggio di Barella e De Ligt a Chiellini

Tra i tanti calciatori, ex compagni di squadra o nazionale, che hanno voluto dedicare un pensiero all'ex difensore bianconero, anche Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter, infatti, ha condiviso su Instagram Stories una foto di Chiellini con la coppa dell'Europeo vinto con l'Italia e il messaggio: "Re Giorgio, Leggenda". Anche Matthijs de Ligt, ex compagno di 'Giorgione' alla Juve, ha voluto dedicargli un post su Instagram: "Sono stato molto fortunato ad avere la possibilità di giocare e crescere al tuo lato. Sei stato per me uno dei difensori più forti questi ultimi 15 anni e voglio dire grazie per tutto Giorgione. Grazie King Kong" ha scritto l'olandese.