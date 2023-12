Dove vedere la Superlega in tv gratis: la nuova piattaforma Unify

La Superlega è possibile grazie a una sentenza storica e dopo aver atteso con fiducia e pazienza il verdetto della Corte di Giustizia Europea , che si è poi rivelato favorevole, la A22 Sports Management non vuole perdere altro tempo. La compagnia ha presentato attraverso il suo account X la piattaforma Unify con un video allegato a un post in cui si spiega: "Il futuro del calcio è libero. Proponiamo una piattaforma di streaming all'avanguardia per permettere ai tifosi di vedere ogni partita gratuitamente".

Unify, un'unica piattaforma per vedere le migliori partite della Superlega

Nello spot di Unify, piattaforma della Superlega, viene fatto il punto sul calcio contemporaneo e le sue modalità di fruizione: "Negli ultimi anni per assistere a una partita di calcio dal vivo i tifosi hanno avuto un'unica strada a disposizione, ovvero abbonandosi alle pay-tv. Questo approccio ha permesso ai tifosi di tutto il mondo di vedere le partite nel comfort delle loro case, tuttavia la tecnologia è evoluta e vedere il calcio a casa ha bisogno di evolvere. Le piattaforme ditigali e i social media hanno cambiato il modo in cui godiamo i film, le serie tv e lo sport. Allo stesso tempo vedere eventi live di sport in tv è diventato troppo oneroso per tanti tifosi. Sono diventati necessari due o tre abbonamenti per vedere le partite".