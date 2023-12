Lavezzi, spunta la foto dopo l’incidente. Zanetti: “Non lasciamolo solo”

Lavezzi, aggiornamenti sulle condizioni

Sui suoi canali social, a smentire le presunte voci di un Lavezzi in un centro di riabilitazione per disintossicarsi è stato il fratello dell'ex calciatore, che ha postato una foto del 'Pocho' mentre riposa sul divano in una story Instagram, abbracciato ad un cuscino, con tanto di cuore. Uno scatto che, comunque, non ha tranquillizzato i tanti preoccupati per le sue condizioni di salute. In un post, Diego aveva anche comunicato come il fratello fosse tornato in Argentina dall'Urugiuay, dove era avvenuto l'incidente, per poi tranquillizzare tutti: "A coloro che erano preoccupati per la salute di mio fratello, voglio ringraziarvi e dirvi che Pocho sta bene. Si sta riprendendo da un incidente domestico".