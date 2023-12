Cristiano Ronaldo, incredibile commento a classifica IFFHS dei top 10 2023

Cristiano Ronaldo non è rimasto indifferente alla lista dei migliori giocatori del 2023 stilata dal'IFFHS. Il nazionale portoghese dell'Al Nassr è stato il capocannoniere dell'anno solare chiudendo davanti a tutti gli altri bomber del pianeta, eppure per la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio non rientra nemmeno nella top 10. Difficile che CR7 possa accettare un torto del genere, pur se i suoi gol sono arrivati in una Saudi League che per molti è ancora inferiore ai livelli del calcio europeo. Così Ronaldo ha deciso di affidare ai social il suo punto di vista.