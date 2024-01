Vialli, quella luce abbacinante che non si spegne mai

Tre messaggi, nel Gran Mare del Ricordo e dell'Amore per Gianluca. Stamane lambisce il Molo dell'Amicizia, a Quinto, iconico luogo della Bella Stagione, il film dedicato alla Sampd'Oro; stasera tocca Rapallo, dove il sindaco Carlo Bagnasco, i consiglieri Vittorio Pellerano e Salvatore Alongi promotori dell'iniziativa, con Marco Lanna inaugurano Viale Gianluca Vialli, accanto allo stadio Macera. Domani sera, l'onda lunga raggiunge il Carlo Felice di Genova, teatro di "My name is Luca, ballata per Vialli", presenti Cathryn White Cooper , la moglie di Luca, le figlie Olivia e Sofia ; Massimo Mauro , motore della Fondazione Vialli e Mauro che lotta contro la Sla e il cancro.

Il Chelsea, su Instagram: "Today marks one year since the passing of Gianluca Vialli. For as long as football is played, Gianluca will never be forgotten", "Oggi è un anno dalla scomparsa di Gianluca Vialli. Finché si giocherà a calcio, Gianluca non sarà mai dimenticato". Bruno Emmanuele, tifoso del Genoa, su Facebook: "Quando ti trovi di fronte a una persona come Gianluca Vialli, vien difficile scrivere qualcosa di così grande che possa sbloccare quel nodo allo stomaco. Sei stato un grande e te ne sei andato lasciando ancora un segnale della tua grandezza, della bontà e dei tuoi valori. In quell'abbraccio con Mancini c'è tutta la tua vita, è un'immagine che rimarrà nel cuore di tutti, anche di noi genoani".

Il Sampdoria Club Luca Viali e Bobby Gol, su Facebook: "Cari Amici, con orgoglio e tanta emozione saremo presenti domenica 7 gennaio alle ore 18 a Rapallo per inaugurare Viale Gianluca Vialli. A distanza di un anno, il vuoto che Gianluca ha lasciato è enorme, ma Lui vive dentro al cuore di ognuno di noi e questo club è nato per sentirlo ogni giorno vicino, l’Angelo che ti senti accanto, l’Angelo che non ha mai mollato la sua amata Samp. Sarà un modo per ricordarlo e ringraziamo l’Amministrazione di Rapallo e il Presidente Marco Lanna per la sensibilità dimostrata nel dedicare a Gianluca la gloria che merita".