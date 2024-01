Addio Kaiser Franz, signor campione!

Forse solo Pelé ha saputo accorpare generazioni di ammiratori come Franz “Der Kaiser” Beckenbauer. Il brasiliano, scomparso poco più di un anno fa, era nato nel 1940, il tedesco 5 anni dopo. Così diversi, a cominciare dal ruolo (uno goleador, l’altro difensore), eppure così simili nell’essere idolatrati non solo dai loro coetanei, ma dai figli dei loro coetanei e addirittura dai pronipoti. Perché quando si toccano livelli calcistici così elevati, così sconfinati, così siderali e così atomici, diventa quasi naturale oltrepassare i “gap” generazionali. In fondo i due campionissimi, uno del Santos e l’altro del Bayern, due mondi opposti, s’erano riuniti a fine carriera nel mitico New York Cosmos dell’altrettanto leggendaria Nasl (North American Soccer League, poi rinata come Mls, Major League Soccer) dove fecero scoccare la scintilla lanciando letteralmente il calcio alla fine degli Anni ’70 in un Paese di quasi 300 milioni di abitanti che viveva solo di basket, baseball, rugby (ovvero nella variante football americano da 11 contro 11) e hockey su ghiaccio.