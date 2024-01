Coppa d'Africa: tris Marocco, pareggio tra Congo e Zambia

Finisce 1-1 il match valido per la prima giornata di Coppa d'Africa tra Repubblica Democratica del Congo e Zambia. La squadra allenata da Grant passa in vantaggio al 23' del primo tempo con il gol realizzato dal centrocampista dello Stella Rossa Kangwa. Trascorrono solo 4 minuti e i Diavoli rossi trovano il pareggio grazie all'esterno del Brentford Wissa. Risultato che resta invariato nonostante il pressing del Congo che ha tenuto le redini del gioco per gran parte della gara. Entrambe le squadre chiudono così con un punto in classifica nel Girone F.