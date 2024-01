Eder: "Mi aspettavo più rispetto da Zhang, l'atteggiamento fu sbagliato"

ROMA - L'ex giocatore di Sampdoria, Inter e Nazionale, Eder, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva trattando tanti argomenti e tra questi la sua esperienza in nerazzurro e, soprattutto quella in Cina (dove vestì la maglia del Jiangsu Suning dal 2018 al 2021), per cui dice di non avere più rancore verso il presidente Zhang. Eder oggi gioca in Brasile nel Criciuma ma ha sempre nel cuore l'Inter: "Faccio sempre il tifo dal Brasile per i nerazzurri, è una squadra tosta che ha preso una identità forte dai tempi di Conte e sta proseguendo con l'ottimo lavoro di Inzaghi, che è riuscito a portare l'Inter alla finale di Champions a giugno. Sarà dura per la Juve, il duello proseguirà: i bianconeri non fanno un bel calcio ma riescono a tenere botta fino in fondo - aggiunge - L'Inter per me, al di là del mio tifo, vincerà il campionato ed è favorita per vincere anche la Supercoppa".