Simeone e Zerbin bis: il Napoli batte la Fiorentina ed è in finale di Supercoppa

Il Napoli vola in finale di Supercoppa italiana e sfiderà lunedì la vincente della semifinale tra Inter e Lazio . I campioni d'Italia hanno infatti battuto 3-0 la Fiorentina a Riad, in Arabia Saudita , e hanno conquistato la qualificazione per la finalissima. Allo stadio Al-Awwal Park (mezzo vuoto), gli azzurri di Mazzarri sbloccano il risultato al 22' minuto di gioco con Simeone, poi ringraziano Ikoné, che prima dell'intervallo sbaglia un rigore calciando alto, e infine chiudono i conti nel finale con la doppietta di Zerbin , capace di entrare in campo all'81' e realizzare due gol in pochi minuti. La Fiorentina di Italiano torna quindi a casa mentre il Napoli prosegue il cammino in Supercoppa e attende una tra Inter e Lazio.

Napoli-Fiorentina: curiosità e statistiche

Napoli-Fiorentina, la partita

Nel primo tempo succede di tutto. Il Napoli parte subito forte e crea immediatamente un paio di occasioni da gol: prima Politano impegna Terracciano dal limite e poi si rende pericoloso Simeone. Proprio l'attaccante argentino sblocca al 22' minuto incrociando con il destro dopo una bella azione degli azzurri. Passano sei minuti e la Fiorentina sfiora il pareggio con Martinez Quarta, che di testa colpisce il palo. Nel proseguimento dell'azione, annullato un gol a Beltran che aveva messo dentro su assist di Bonaventura, che però era partito da posizione di fuorigioco proprio dopo il palo colpito dal suo compagno di squadra. Al 43', i viola guadagnano anche un calcio di rigore per un fallo di Mario Rui su Ikoné ma lo stesso francese spreca dagli undici metri calciando alto. All'intervallo è 1-0 per il Napoli, che nella ripresa deve difendere il risultato contro una Fiorentina più aggressiva. A Italiano, però, non bastano gli ingressi di Nzola e Sottil per Ikoné e Brekalo. Anche con il doppio centravanti i toscani non riescono a creare veri e proprio pericoli alla formazione azzurra, che addirittura trova due gol nel finale grazie alla doppietta di Zerbin (entrato all'81' per Mazzocchi), vince 3-0 e vola in finale.