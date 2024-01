Zerbin, quattro minuti incredibili: sembra svenuto ma porta il Napoli in finale

RIAD (Arabia Saudita) - Il Napoli di Walter Mazzarri è la prima squadra finalista della nuova Supercoppa Italiana dopo aver sconfitto per 3-0 la Fiorentina, protagonista del match Alessio Zerbin. All'81' i campioni d'Italia conducono per 1-0, Mazzarri è costretto a cambiare Mazzocchi per crampi facendo entrare il classe 99 che in un attimo diventa l'uomo partita: all'84', sugli sviluppi di corner, Di Lorenzo spizza di testa e allunga sul secondo palo per l'inserimento di Zerbin che insacca. Proprio lui che in questa sessione di mercato dovrebbe lasciare il Napoli per andare in prestito.