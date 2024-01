Griezmann e Morata eliminano il Real Madrid: Atletico ai quarti di Coppa del Re

I "Colchoneros" aprono le marcature al 39' con Lino ma i "Blancos" trovano il pari prima dell'intervallo gli avversari (45'+1) grazie al goffo autogol di Oblak: su una punizione di Modric il portiere dell'Atletico colpisce male di pungo la sfera indirizzandola nella sua porta. L'errore del portiere però non destabilizza i ragazzi di Simeone che al 57' riprendono la leadership della partita grazie a Morata: Camavinga involontariamente mette un filtrante nella sua area, Lunin esce a vuoto con l'ex Juve che deve solo appoggiare in rete per il 2-1. Il Real però non muore mai e all'82' riprende per la seconda volta la partita con Joselu che di testa (assist Bellingham) batte Oblak per il 2-2 e porta il match ai supplementari. Al minuto 100 Griezmann si inventa un gran gol, con una progressione palla al piede che si conclude con un tiro sotto la traversa, imparabile per Lunin. Chiude i conti Riquelme al 119' con un piazzato di destro in contropiede.

Barcellona avanti in rimonta

Al Reina Sofia di Salamanca il Barcellona di Xavi archivia la pratica Unionistas, squadra che milita nella Primera Federación Gruppo 1 (l'equivalente della nostra Serie C), vincendo 3-1. Blaugrana che vengono sorpresi al 31' da Gomez ma prima dell'intervallo Ferran Torres ristabilisce la parità. Nella ripresa i blaugrana si prendono il match nell'arco di 4 minuti: al 69" Kounde sigla il vantaggio e al 73' serve l'assist per la rete del 3-1 finale di Balde.

Coppa deò Re: i quarti di finale

Atletico Madrid e Barcellona completano il quadro delle squadre qualificate ai quarti di finale insieme ad Athletic Bilbao, Siviglia, Maiorca, Celta Vigo, Real Sociedad, Girona. Venerdì alle ore 13 si terrà il sorteggio degli accoppiamenti.