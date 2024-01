Riva, le sigarette in silenzio con Buffon e quella scelta sulla Juve

TORINO - È un peccato che tra le immagini iconiche che raccontano la storia della Nazionale non se ne possa inserire, per ovvie ragioni, una delle tante che ritraggono Gigi Riva e Gigi Buffon insieme, seduti su una panchina di Coverciano, mentre fumano in un silenzio pieno di significati. Gigi Riva, in quel 2006 prima azzurro tenebra e poi scintillante, era già da 16 anni nel pieno della sua seconda vita azzurra: quella di amico, confidente, e simbolo vivente. Molto più di un semplice team manager ma mai, neppure per un minuto o per un atteggiamento, auto-issatosi sul piedistallo da “monumento vivente”. Anzi, per tutti era Gigi e con tutti trovava il tempo per una frase, per un sorriso: presente, attento, eppure rigoroso nella tutela della sacralità delle dinamiche del gruppo e del rispetto per il ruolo del ct di turno.