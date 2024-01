Gigi Riva, Cannavaro lo ricorda in lacrime: non riesce quasi a parlare

Grande lutto per il calcio italiano dopo la scomparsa di Gigi Riva o 'Rombo di Tuono' come veniva chiamato per le sue gesta in campo. L'ex attaccante del Cagliari è scomparso improvvisamente all'età di 79 anni dopo il peggioramento delle sue condizioni a seguito di un malore accusato nella giornata di domenica. L'Italia intera, del pallone e non, si è unita nel cordoglio per dare l'ultimo saluto all'uomo prima che al campione e tanti sono stati i messaggi per la scomparsa di Riva. Ognuno ha voluto lasciare un suo ricordo personale, soprattutto chi ha avuto l'opportunità di conoscerlo da vicino e apprezzarne le doti umane. Per tutti "una persona speciale" che è stata ricordata anche durante la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter. Dalla tribune dell'Al-Awwal Park ha voluto parlarne anche Fabio Cannavaro.