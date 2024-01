Gigi Riva, l'adorato dall'Avvocato Agnelli e quel rifiuto alla Juventus

Gigi Riva è uno che sta in quel ristretto gruppo di sportivi, il cui valore è andato oltre quello, pur fenomenale del campo. E, infatti, può essere considerato senza timore di esagerare o scivolare sulla retorica un vero eroe nazionale. Riva ha rappresentato il meglio di quello che può essere un italiano e lo ha fatto rigorosamente a modo suo, in direzione ostinata e contraria, come avrebbe detto Fabrizio De André, sardo di adozione proprio come lui.