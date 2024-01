Da Leggiuno a Cagliari ai cuori di tutti: Gigi Riva gigante del calcio e dell'anima

Gigi Riva è morto, a 79 anni e il calcio è diventato più povero, meno lucente, meno romantico. La notizia è arrivata come una folgore nel cuore, quando sembrava che il suo malore fosse ormai sotto controllo: una piccola operazione al cuore e poi via, di nuovo a camminare per le strade di Cagliari, circondato da quell’amore, che la gente di Sardegna, scolpita nella riconoscenza e nell’orgoglio, non gli hai mai fatto mancare. Fin da quando, nel 1963. arrivò giovane attaccante promettente, da Leggiuno, piccolo paese di quella Lombardia della nebbia e del lavoro. Cagliari sembrò a quel ragazzo, vista dall’aereo, un’isola della prigionia, un luogo della disperazione. Ma gli bastò toccare quella terra generosa per capire che lì avrebbe messo radici. Sarebbe diventata la seconda casa per lui, presto orfano dei genitori, cresciuto dalle amorevoli cure della sorella Fausta: in quel mare, tra quei monti, nell’inseguirsi delle nuvole e della nostalgia, avrebbe trovato la sua Itaca. L’isola da dove non andare più via. Riva è stato il breriano “Rombo di Tuono”, il “Bomber” del romanzo, dentro il calcio, “Azzurro tenebra” di Giovanni Arpino, un mito vivente.