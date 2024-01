Esulta come Cristiano Ronaldo, lo stadio fa 'Siuuu' e Messi...

Emozionante e ricca di gol l'amichevole giocata alla Kingdom Arena di Riad tra l'Al-Hilal e l'Inter Miami. Una gara termianta 4-3 per la squadra araba, in cui gioca l'ex Lazio Sergej Milinkovic-Savic, e con gli statunitensi che hanno visto andare in gol sia Lionel Messi (su calcio di rigore) che uno dei neo arrivati nel club, Luis Suarez, che fu annunciato in maniera commovente lo scorso dicembre. Eppure a rubare la scena non è stato nessuno di loro.