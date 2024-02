Son fa fuori l’Australia, Corea del Sud in semifinale. Festeggia la Giordania

La Coppa d'Asia entra nel vivo con i quarti di finale e i primi verdetti importanti. Prosegue il cammino della Giordania , che batte di misura il Tagikistan e continua a sognare. Festeggia anche la Corea del Sud , che supera l' Australia ai supplementari e conquista il pass per il prossimo turno. Le due Nazionali si fronteggeranno in semifinale martedì 6 febbraio alle ore 16. Domani scenderanno in campo anche Iran-Giappone e Qatar-Uzbekistan.

Giordania da sogno, Son fa volare la Corea del Sud

Tra Tagikistan e Giordania la partita resta sul filo del rasoio e a spezzare l'equilibrio ci pensa un autogol di Hannonov. Una vittoria di corto muso che fa esplodere di gioia i ragazzi del ct Ammouta. Molto più vivace l'altro quarto di finale tra l'Australia e la Corea del Sud, due potenziali vincitrici della Coppa d'Asia. In campo danno spettacolo per il bene degli spettatori del "Ahmad bin Ali Stadium" di Al Rayyan. A passare in vantaggio sono i Socceroos con Goodwin. A rovinare la festa a Graham Arnold ci pensa Hwang al 96' grazie a un calcio di rigore. Ai supplementari O'Neill lascia in dieci i suoi e gli avversari ne approfittano. A realizzare il gol vittoria ci pensa il solito Son al 104', ancora una volta eroe nazionale.