Cartellino blu, rivoluzione nel calcio: cos’è e quando sarà sperimentato

Cartellino blu: cos'è e quando verrà utilizzato

La domanda sorge spontanea: per quanto tempo un calciatore dovrà abbandonare il terreno di gioco? 10 minuti. E poi potrà rientrare in campo con il resto della squadra. Il cartellino blu verrà utilizzato solo in alcuni casi: proteste eccessive oppure per un fallo considerato cinico e antisportivo o comunemente detto anche "tattico". Secondo quanto si apprende, la combinazione tra due cartellini blu, o tra uno blu e uno giallo farà scattare l'espulsione immediata, quindi il rosso. La data per l'approvazione ufficiale potrebbe essere il 2 marzo nel corso del Congresso generale annuale che si svolgerà a Glasgow, in Scozia. La prima fase di sperimentazione potrebbe esserci in FA Cup nella prossima stagione.