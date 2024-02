Serie A, la riforma teatrino che non si farà mai. Ecco perché (e la soluzione)

Alla fine le riforme non si faranno. E vivranno tutti felici e scontenti, perché piuttosto che cambiare davvero tutto quello che andrebbe cambiato, il calcio italiano si fa andare bene le cose come stanno, conservando l’opportunità di lamentarsene e auspicare una riforma. Le riforme, a partire di quella dei campionati per ridurre il numero dei club professionistici, non si faranno perché non esiste una maggioranza che possa approvarle e non è politicamente possibile metterla insieme, perché ci sono troppi interessi individuali completamente incompatibili fra di loro e risulta quasi comico pensare a una collettiva presa di coscienza dei problemi che spinga verso l’unione in un vero sistema. Quindi, quello che succederà da qui a un mese, sarà sostanzialmente un teatrino dal quale potrebbe uscire qualche microscopico cambiamento e con il quale potrebbero riassestarsi le forze e modificarsi qualche coalizione.