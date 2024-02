Clamorosa svolta in Lega: Juve, Milan e Inter alleate, Serie A a 18 squadre

Torna la richiesta di una maggiore autonomia della Serie A dalla Figc sul modello della Premier League rispetto alla Football Association. Ma all’interno della massima divisione si è formato un blocco con le tre grandi del Nord unite da una richiesta: la diminuzione da 20 a 18 squadre delle partecipanti al campionato. Effetto di una riunione in mattinata tra i dirigenti di Juventus, Inter e Milan prima dell’assemblea di Lega al via alle 13.30. È un altro tema in agenda da tempo (secondo molti addetti ai lavori, indispensabile per aumentare l’equilibrio competitivo del campionato) che non è mai diventato realtà a causa delle resistenze dei club medio-piccoli che non vogliono correre il rischio di uscire dal grande giro dei diritti tv della Serie A.