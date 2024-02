Eriksson realizzerà il suo sogno: quando e contro chi allenerà il Liverpool

Eriksson e l'invito di Klopp

Il 23 marzo Eriksson dovrebbe guidare il Liverpool in amichevole contro l'Ajax. Lo scorso 20 gennaio Klopp aveva spiegato rivolgendosi a Eriksson: "Non sono responsabile del club, quindi non posso dire nulla. L'unica cosa che posso dire è che sei il benvenuto qui e che puoi prendere il mio posto e fare il mio lavoro per un giorno, se vuoi. Non c'è nessun problema. Averlo qui e mostrargli tutto, mostrargli l'evoluzione del club nel corso degli anni, è qualcosa che faremo di sicuro".

Eriksson atteso anche dal Benfica

Anche il Benfica è pronto ad abbracciare il suo ex allenatore con cui ha vinto tre scudetti, una Coppa del Portogallo e una Supercoppa Cândido de Oliveira. Il presidente Rui Costa ha spiegato a BTV: "A settembre dello scorso anno, lui e la sua famiglia stavano per venire per assistare alla partita con il Porto, ma il giorno prima il medico gli ha sconsigliato di venire. Era tutto programmato. Abbiamo molte difficoltà a portarlo qui, non abbiamo la memoria corta, conosciamo la storia tra il Benfica ed Eriksson".