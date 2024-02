Amelia: "Vicario può scalzare Donnarumma nell'Italia. I portieri italiani..."

Amelia ha affrontato un tema delicato come quello del portiere della Nazionale a Radio Cusano Campus: " Vicario può mettere in discussione il posto da titolare di Donnarumma " - ha spiegato l'ex Sampdoria. L'estremo difensore del Tottenham sta vivendo una stagione da assoluto protagonista con gli Spurs ed è spesso tra i migliori in campo. Il "numero uno" del Psg invece vive tra alti e bassi, tra belle parate ed errori che sono costati caro ai francesi. La scelta spetterà a Spalletti e sarà complicata. Intanto gli azzurri sono in mani sicure.

Viviano sul duello Donnarumma-Vicario e i portieri italiani

L'ex portiere del Milan, Marco Amelia, ha espresso il suo parere su uno dei duelli dell'Italia in vista dell'Europeo: "Mi dispiace pensare che Vicario sia dovuto andare in Premier League per fare un percorso ancora più grande di quello che poteva essere giocare in Serie A con un top club: al Tottenham e sta facendo molto bene. L’esperienza in Inghilterra può servire a provare a mettere in discussione il posto di Donnarumma in Nazionale”. Poi ha parlato della scuola italiana dei portieri: "Per me è la migliore, ma i club che hanno tante pressioni per ottenere risultati per il ruolo cercano sempre di prendere giocatori esperti e non giovani. Questi ragazzi hanno bisogno di esperienza internazionale e potrebbero sostituire i portieri stranieri che giocano con Milan, Inter, Roma, anche con la Juventus. Le squadre che fanno le coppe ti danno la possibilità di essere pronto anche mentalmente per vestire la maglia della Nazionale" - ha concluso.