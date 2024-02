Son, infortunio alla mano per una rissa: colpa del ping pong

Il percorso della Corea del Sud in Coppa d'Asia si è fermato in semifinale. A far discutere, oltre alla clamorosa sconfitta contro la Giordania, è stata anche la fasciatura all'indice e al medio di Son. Le ipotesi sono state subito tante, ma ora la Federcalcio ha spiegato la motivazione dell'infortunio della stella del Tottenham e di certo non può far piacere ai tifosi della Nazionale di Klinsmann e anche a quelli degli Spurs.