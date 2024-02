Coppa d'Asia, Qatar ancora Campione: 3 rigori di Afif stendono la Giordania

LUSAIL (Qatar) - Niente lieto fine per la favola della Giordania che, alla sua prima finale in Coppa d'Asia, cede per 3-1 al Qatar padrone di casa. Al Lusail Stadium è una tripletta di Akram Afif (22', 73' e 95'), tutta su calcio di rigore, a consegnare la vittoria ai suoi dopo il provvisorio pari di Yazan Al Naimat al 67'.